ВКС России получили новейшие истребители Су-57

Отмечается, что сначала упоминание о двух Су-57 было удалено из текста доклада Алексея Криворучко, но потом этот факт подтвердили.

Как пишет автор блога bmpd, переданные ВКС самолёты являются третьим и четвёртым серийными Су-57 постройки КнААЗ. Контракт на поставку истребителей был подписан в 2019 году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» Министерство обороны Российской Федерации и ПАО «Компания "Сухой"». Срок исполнения контракта на 76 самолётов — 2027 год.

Согласно ранней информации, в 2022 году КнААЗ планирует сдать четыре Су-57.