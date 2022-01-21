ВКС России получили новейшие истребители Су-57

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ВКС России получили новейшие истребители Су-57В конце 2021 года
Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко сообщил, что в четвёртом квартале 2021 года Воздушно-космические силы (ВКС) России получили 17 новых самолётов, в том числе два истребителя пятого поколения Су-57.
Отмечается, что сначала упоминание о двух Су-57 было удалено из текста доклада Алексея Криворучко, но потом этот факт подтвердили.
Как пишет автор блога bmpd, переданные ВКС самолёты являются третьим и четвёртым серийными Су-57 постройки КнААЗ. Контракт на поставку истребителей был подписан в 2019 году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» Министерство обороны Российской Федерации и ПАО «Компания "Сухой"». Срок исполнения контракта на 76 самолётов — 2027 год.
Согласно ранней информации, в 2022 году КнААЗ планирует сдать четыре Су-57.
Источник: bmpd