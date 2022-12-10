"ВкусВилл" подтвердил утечку данных: возможно и ваших

"ВкусВилл" подтвердил утечку данных: возможно и вашихХакерами получены не все данные
Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что произошла утечка номеров телефонов, адресов электронной почты, данных о купленных товарах, а также четырех цифр номеров банковских карт клиентов сети “ВкусВилл”. К сожалению (или к счастью, тут с какой стороны посмотреть) пресс-служба сети магазинов подтвердила факт утечки. Об этом сообщают РИА Новости.
Об утечке мы узнали в ночь с 8 на 9 декабря. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации … Мы поняли, что к третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и имейлы, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты
Пресс-службе также отметила, что имена покупателей, адреса и полная платежная информация о банковских картах остались недоступными для хакеров. В настоящее время ведется расследование по факту взлома.