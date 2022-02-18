«vlad» и «urik»: «русских» хакеров вычислили по логинам

Ранее эстонская разведка без доказательств заявляла о связях Turla с российскими спецслужбами. Хакеров обвиняли в атаках на министерства иностранных дел Германии и Финляндии, министерства обороны США и Швейцарии.

Теперь аналитики нашли на «компьютерах, на которых разрабатывались вредоносные программы Turla» пару логинов авторов строк кода — vlad и urik. Через форумы расследователи выяснили, что vlad — это бывший студент Рязанского радиотехнического университета (РГРТУ) и глава рязанского филиала компании в сфере информационной безопасности «ЦентрИнформ». Утверждается, что компания находилась «под кураторством ФСБ».

Как заявляют расследователи, urik тоже учился в рязанском университете РГРТУ, был сотрудником «ЦентрИнформ» и даже писал в автобиографии, что работал на ФСБ.