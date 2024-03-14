Владельца ранчо арестовали за создание клонов и выведение редких овец

Ранчо Шубарта «Альтернативное животноводство» стало центром этой операции. Вот как все разворачивалось.

В 2013 году сообщник приобрел в Кыргызстане образцы тканей крупнейшего в мире памирского горного барана. Импорт таких материалов является незаконным в соответствии с международными договорами и законодательством США.

Эти контрабандные части были использованы для создания 165 клонированных эмбрионов, в результате чего появилась одна чистокровная овца данной породы, названная «Монтана Маунтин Кинг» (MMK).

Сперма ММК была использована для искусственного осеменения овец, в результате чего родились гигантские гибридные овцы.

Шубарт не только собирался использовать этих животных для частной охоты, но и продавал их сперму и даже планировал продавать потомство по цене до 10 000 долларов.

Ему теперь грозит до 5 лет тюрьмы и крупный штраф.