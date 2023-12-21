Владельца спутникового радио обвинили в заманивании клиентов в «подписочную ловушку»

В иске, возглавляемом прокурором Летицией Джеймс, утверждается, что SiriusXM использует преднамеренную стратегию затягивания процесса отмены подписки, требуя от абонентов длительных звонков или онлайн-чатов с агентами.

Джеймс утверждает, что сложная процедура отмены подписки SiriusXM нарушает права потребителей. По ее словам, потребители должны иметь возможность без проблем отменить подписку, которую они больше не используют или в которой больше не нуждаются.

Расследование, проведенное прокурором, показало, что компания обучает своих агентов быть настойчивыми, вступая в длительные разговоры, заваливая клиентов предложениями о сохранении подписки и затрудняя их отказ от подписки.

Компания SiriusXM, насчитывающая около 35 миллионов подписчиков, опровергла эти обвинения, заявив о своей приверженности разнообразным вариантам расторжения подписки. Офис окружного прокурора требует компенсации для пострадавших клиентов, штрафов за обвинения в мошенничестве и возмещения ущерба за нарушение законов Нью-Йорка.