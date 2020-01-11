Владельца Tesla арестовали за чистку зубов на скорости 135 км/ч

Об этом сообщила Провинциальная полиция Онтарио. Как рассказали полицейские, 58-летний мужчина ехал на высокой скорости и чистил зубы нитью двумя руками. Хоть электрокар и управлялся автопилотом, это всё равно нарушение безопасности. За это полицейские предъявили водителю обвинение.

Это не первый случай, когда водитель Tesla нарушал правила, используя автопилот электромобиля. В прошлом году, например, один мужчина уснул за рулём автомобиля, который ехал на скорости 97 километров в час.