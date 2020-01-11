Наука и технологии
Сегодня 12:25
Владельца Tesla арестовали за чистку зубов на скорости 135 км/ч
Это довольно глупое поведение
Одного из владельцев Tesla в Онтарио поймали за странным правонарушением. Он сидел за рулём электрокара с автопилотом и… чистил зубы нитью. При этом машина ехала на скорости 84 мили в час (примерно 135 километров в час).
Об этом сообщила Провинциальная полиция Онтарио. Как рассказали полицейские, 58-летний мужчина ехал на высокой скорости и чистил зубы нитью двумя руками. Хоть электрокар и управлялся автопилотом, это всё равно нарушение безопасности. За это полицейские предъявили водителю обвинение.
Это не первый случай, когда водитель Tesla нарушал правила, используя автопилот электромобиля. В прошлом году, например, один мужчина уснул за рулём автомобиля, который ехал на скорости 97 километров в час.