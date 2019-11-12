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Владельцам Apple Card разрешили брать большие кредиты после жалоб на сексизм

Но они всё равно недовольны
Банк-партнёр Apple — Goldman Sachs разрешил клиентам просить об увеличении кредитного лимита по карте Apple Card. Причиной такого решения стали обвинения в дискриминации по половому признаку. Недавно некоторые пользователи заявили, что в банковские алгоритмы изначально было заложено предубеждение к женщинам.

О дискриминации заявил один из владельцев Apple Card. Он утверждал, что его жене с более хорошей кредитной историей предлагали меньшую сумму займа, чем ему.

Представитель Goldman Sachs сообщила, что банк не учитывает пол или семейное положение при выдаче Apple Card. Кроме того, организация работает со сторонним подрядчиком, чтобы избежать предвзятости. По словам представителя банка, лимиты по карте в основном зависят от индивидуальной кредитной истории. На итоговое решение могут повлиять даже уже существующие карты заявителя, оформленные к счетам супругов.

Тем не менее, Goldman Sachs объявил, что позволит клиентам просить об увеличении лимита, если он покажется им недостаточным. Сделать это можно в чате с поддержкой банка в приложении Wallet.

Мужчина, обвинивший Goldman Sachs, ответом остался недоволен и назвал его издевательским.