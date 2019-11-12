Владельцам Apple Card разрешили брать большие кредиты после жалоб на сексизм

О дискриминации заявил один из владельцев Apple Card. Он утверждал, что его жене с более хорошей кредитной историей предлагали меньшую сумму займа, чем ему.

Представитель Goldman Sachs сообщила, что банк не учитывает пол или семейное положение при выдаче Apple Card. Кроме того, организация работает со сторонним подрядчиком, чтобы избежать предвзятости. По словам представителя банка, лимиты по карте в основном зависят от индивидуальной кредитной истории. На итоговое решение могут повлиять даже уже существующие карты заявителя, оформленные к счетам супругов.

Тем не менее, Goldman Sachs объявил, что позволит клиентам просить об увеличении лимита, если он покажется им недостаточным. Сделать это можно в чате с поддержкой банка в приложении Wallet.

Мужчина, обвинивший Goldman Sachs, ответом остался недоволен и назвал его издевательским.