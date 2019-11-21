Владельцев электромобилей в России освободят от налогов

Депутаты Мосгордумы приняли соответствующие поправки к закону «О транспортном налоге». Льгота будет распространяться только на автомобили с электродвигателем. Гибридные машины, в которых установлен и электрический мотор, и мотор другого типа, от налога не освобождаются.

Таким способом власти хотят повысить заинтересованность москвичей в приобретении электрокаров. Они менее вредны для природы, чем дизельные и бензиновые автомобили.

На сегодняшний день ставка транспортного налога составляет от 7 до 150 рублей с каждой л. с. в зависимости от вида транспорта и мощности двигателя.

По данным на 1 января 2019 года в автопарке России насчитывалось лишь 3,6 тысячи электромобилей.