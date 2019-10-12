Наука и технологии
Сегодня 13:06
Владельцев новых iPhone поймали на расточительности при заказе еды
Те, у кого смартфоны старые, тратят на заказ еды меньше денег
Сервис доставки еды Delivery Club обнаружил, что владельцы iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max тратят при заказе на 17% больше денег, чем пользователи более старых смартфонов Apple.
К таким выводам сотрудники сервиса пришли, проанализировав статистику заказов в мобильном приложении. Результаты они сообщили журналистам.
Данные брали за последние три недели. Чаще всего с iPhone нового поколения заказы делали в Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону. В десятке лидеров также оказались Сургут и Нижневартовск.
Чаще всего пользователи с iPhone 11 и 11 Pro заказывали еду в ресторанах «Кофемания». В Delivery Club уверены, что это отражает разницу в поведении московских пользователей.
Напомним, самый «дешёвый» iPhone 11 (с 64 ГБ) обойдётся россиянину в 59 990 рублей.
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