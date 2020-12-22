Владельцу сайта для скачивания роликов из YouTube грозит тюремное заключение

Полиция обвиняет владельца популярного ресурса в нарушении нескольких законов, включая закон о мошенничестве и закон об авторском праве. В департаменте убеждены, что владельца сайта можно привлечь к ответственности за нарушение авторских прав в интернете.

Издание TorrentFreak отмечает, что обвинения полиции выглядят странно, так как подобные сайты не обязательно используются в пиратских целях. По сути, стрим-рипперы позволяют скачать копию видео или аудио, которое уже есть в свободном доступе в интернете. Однако в полиции утверждают, что ресурс предоставляет ссылки на медиа, которые используются для получения доступа к охраняемому авторским правом контенту. Теперь владельцу сайта грозит штраф или лишение свободы.