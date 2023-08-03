Владельцы AliExpress открыли доступ к своей модели ИИ

Владельцы AliExpress открыли доступ к своей модели ИИС 7 млрд параметров
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba делает смелый шаг в мире искусственного интеллекта (ИИ). Компания открывает собственную модель искусственного интеллекта Tongyi Qianwen для сторонних разработчиков. Это ставит их в условия конкуренции с OpenAI, известной своим чат-ботом ChatGPT.
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LLM Tongyi Qianwen компании Alibaba способна генерировать контент на английском и китайском языках и выпускается в различных вариантах. И мощная модель Qwen-7B с семью миллиардами параметров уже находится в открытом доступе. Этот шаг позволяет исследователям и компаниям по всему миру создавать генеративные приложения ИИ без необходимости обучения собственных систем, что экономит время и ресурсы.
Хотя Alibaba не будет получать лицензионные отчисления, распространение ее модели искусственного интеллекта привлечет больше пользователей, что поддержит стратегию роста ее подразделения облачных вычислений.