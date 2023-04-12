Владельцы AliExpress представили чат-бот с нейросетью

Причем первоначально планируется добавить его в DingTalk, приложение Alibaba для обмена сообщениями на рабочем месте. Чат-бот сможет работать как на английском, так и на китайском языках и выполнять ряд задач, включая преобразование разговоров на встречах в письменные заметки, написание электронных писем и составление деловых предложений. Alibaba заявила, что он также будет интегрирован в Tmall Genie, умную колонку.

Интерес к такому рода ИИ возрос после запуска ChatGPT компании OpenAI, поддерживаемой Microsoft, в ноябре 2021 года. Ранее Google и китайская Baidu также объявили о создании собственных моделей ИИ и выпустили аналогичные чат-боты.