Владельцы AliExpress выпустили ИИ-модель, с которой можно поговорить

Qwen-VL может понимать и генерировать текстовые подсказки и изображения, что позволяет ей решать такие задачи, как создание подписей к изображениям и ответы на открытые запросы. Qwen-VL-Chat позволяет расширить возможности взаимодействия, обрабатывая множество изображений и участвуя в сложных многораундовых диалогах.

Переход компании на открытый исходный код направлен на «демократизацию технологий ИИ», делая код моделей, весовые коэффициенты и документацию доступными для ученых, исследователей и предприятий. Доступ к моделям ИИ предоставляет сообщество ModelScope компании Alibaba и платформа для совместной работы Hugging Face. Компании, имеющие значительную базу пользователей, могут даже запросить коммерческую лицензию.