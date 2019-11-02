Владельцы банковской карты Apple набрали кредитов на 10 млрд долларов

С момента запуска по 30 сентября 2019 года владельцам Apple Card предоставили кредитов на общую сумму $10 млрд. При этом не сообщается, сколько всего человек используют данную карту.

Напомним, кредитная карта Apple Card пока действует только на территории США. Компания анонсировала её в марте 2019 года. В конце лета карта стала доступна американским пользователям. Существует также физическая титановая Apple Card для покупок в местах, где Apple Pay ещё не принимается к оплате.