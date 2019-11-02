Наука и технологии
Сегодня 17:03
Владельцы банковской карты Apple набрали кредитов на 10 млрд долларов
Goldman Sachs считает Apple Card успешным проектом
Недавно компания из Купертино запустила карту Apple Card. В качестве партнёра выступил банк Goldman Sachs. Теперь он сообщил о том, сколько денег взяли в кредит пользователи данной карты.
С момента запуска по 30 сентября 2019 года владельцам Apple Card предоставили кредитов на общую сумму $10 млрд. При этом не сообщается, сколько всего человек используют данную карту.
Напомним, кредитная карта Apple Card пока действует только на территории США. Компания анонсировала её в марте 2019 года. В конце лета карта стала доступна американским пользователям. Существует также физическая титановая Apple Card для покупок в местах, где Apple Pay ещё не принимается к оплате.