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Владельцы дисплея Apple стоимостью больше 100 тысяч рублей пожаловались на жужжащий звук«Это „Ж-ж-ж“ — неспроста».
Некоторые владельцы Apple Studio Display сообщили о пронзительном жужжащем звуке, который исходит от устройства.
Жалобы на такую проблему начали появляться с июня в Twitter , Reddit и сообществе поддержки Apple. Пользователи описывают звук как «электрическое гудение» или «постоянный звон», отмечая, что он громкий и раздражающий.
Несколько человек обнаружили, что проблема проявляется при подключении Studio Display к MacBook Pro или iPad. Некоторые предполагают, что дисплей улавливает электрические помехи.