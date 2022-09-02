Владельцы дисплея Apple стоимостью больше 100 тысяч рублей пожаловались на жужжащий звук

Жалобы на такую проблему начали появляться с июня в Twitter , Reddit и сообществе поддержки Apple. Пользователи описывают звук как «электрическое гудение» или «постоянный звон», отмечая, что он громкий и раздражающий.

Несколько человек обнаружили, что проблема проявляется при подключении Studio Display к MacBook Pro или iPad. Некоторые предполагают, что дисплей улавливает электрические помехи.