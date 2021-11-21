Владельцы электромобилей Tesla по всему миру не смогли сесть в машины из-за сбоя

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Владельцы электромобилей Tesla по всему миру не смогли сесть в машины из-за сбояК счастью, проблему устранили
У производителя электромобилей Tesla случился глобальный сбой в работе службы приложений. Из-за этого владельцы машин не смогли к ним подключиться через свои приложения.
К счастью, это был временный сбой, компания смогла восстановить работу в короткие сроки. Масштабы сбоя пока не известны, но они могут быть огромными. Мобильное приложение Tesla крайне важно для использования транспортных средств. Владельцы разблокируют и заводят свои автомобили с помощью телефонов, а также получают доступ к множеству элементов управления через приложение.
Отмечается, что сбой показал: важно носить с собой ключи для таких непредвиденных ситуаций. Ведь из-за проблем в работе приложения многие автомобилисты даже не смогли сесть в свои машины.
Источник: Gizmochina