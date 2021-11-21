Владельцы электромобилей Tesla по всему миру не смогли сесть в машины из-за сбоя

К счастью, это был временный сбой, компания смогла восстановить работу в короткие сроки. Масштабы сбоя пока не известны, но они могут быть огромными. Мобильное приложение Tesla крайне важно для использования транспортных средств. Владельцы разблокируют и заводят свои автомобили с помощью телефонов, а также получают доступ к множеству элементов управления через приложение.

Отмечается, что сбой показал: важно носить с собой ключи для таких непредвиденных ситуаций. Ведь из-за проблем в работе приложения многие автомобилисты даже не смогли сесть в свои машины.