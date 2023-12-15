Наука и технологии
21:27, 15 декабря 2023
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Владельцы Google решили помочь людям меньше платить за коммунальные платежи

С помощью программы "Renew Home"

Alphabet, материнская компания Google, встряхивает энергетический сектор своим последним проектом «Renew Home». Эта всеобъемлющая платформа, поддерживаемая венчурной фирмой Sidewalk Infrastructure Partners, входящей в состав Alphabet, призвана изменить ситуацию в области энергоэффективности.

Владельцы Google решили помочь людям меньше платить за коммунальные платежи

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Renew Home объединит такие существующие проекты, как Nest Renew и OhmConnect, чтобы создать универсальное решение для потребителей, стремящихся оптимизировать свое энергопотребление.

Nest Renew, изначально представлявший собой сервис для термостатов Nest, использует данные энергетических компаний, чтобы информировать пользователей об источниках выработки электроэнергии и ее стоимости. Термостат может автоматически корректировать графики отопления и охлаждения в соответствии с более чистыми и экономичными периодами использования энергии.

OhmConnect, еще один сервис Alphabet, присоединившийся к Renew Home, расширяет оптимизацию сети на основе данных, не ограничиваясь термостатами. Совместимая с некоторыми смарт-устройствами и оснащенная запатентованной умной розеткой OhmPlug, эта услуга вознаграждает пользователей за снижение энергопотребления во время пиковых нагрузок на сеть.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#Alphabet
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#Google
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