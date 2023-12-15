Владельцы Google решили помочь людям меньше платить за коммунальные платежи

Владельцы Google решили помочь людям меньше платить за коммунальные платежиС помощью программы "Renew Home"
Alphabet, материнская компания Google, встряхивает энергетический сектор своим последним проектом «Renew Home». Эта всеобъемлющая платформа, поддерживаемая венчурной фирмой Sidewalk Infrastructure Partners, входящей в состав Alphabet, призвана изменить ситуацию в области энергоэффективности.
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Renew Home объединит такие существующие проекты, как Nest Renew и OhmConnect, чтобы создать универсальное решение для потребителей, стремящихся оптимизировать свое энергопотребление.
Nest Renew, изначально представлявший собой сервис для термостатов Nest, использует данные энергетических компаний, чтобы информировать пользователей об источниках выработки электроэнергии и ее стоимости. Термостат может автоматически корректировать графики отопления и охлаждения в соответствии с более чистыми и экономичными периодами использования энергии.
OhmConnect, еще один сервис Alphabet, присоединившийся к Renew Home, расширяет оптимизацию сети на основе данных, не ограничиваясь термостатами. Совместимая с некоторыми смарт-устройствами и оснащенная запатентованной умной розеткой OhmPlug, эта услуга вознаграждает пользователей за снижение энергопотребления во время пиковых нагрузок на сеть.