Владельцы Google решили помочь людям меньше платить за коммунальные платежи

Renew Home объединит такие существующие проекты, как Nest Renew и OhmConnect, чтобы создать универсальное решение для потребителей, стремящихся оптимизировать свое энергопотребление.

Nest Renew, изначально представлявший собой сервис для термостатов Nest, использует данные энергетических компаний, чтобы информировать пользователей об источниках выработки электроэнергии и ее стоимости. Термостат может автоматически корректировать графики отопления и охлаждения в соответствии с более чистыми и экономичными периодами использования энергии.

OhmConnect, еще один сервис Alphabet, присоединившийся к Renew Home, расширяет оптимизацию сети на основе данных, не ограничиваясь термостатами. Совместимая с некоторыми смарт-устройствами и оснащенная запатентованной умной розеткой OhmPlug, эта услуга вознаграждает пользователей за снижение энергопотребления во время пиковых нагрузок на сеть.