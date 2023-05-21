Владельцы Instagram* создают собственный ИИ-процессор для конкуренции с другими IT-гигантами

Владельцы Instagram* создают собственный ИИ-процессор для конкуренции с другими IT-гигантамиПолучится ли у них – покажет время
Meta* наращивает свои усилия в области искусственного интеллекта (ИИ), разрабатывая свой собственный процессор. Компания стремится конкурировать с другими технологическими гигантами, которые вкладывают значительные средства в ИИ.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Процессор, названный MTIA предназначен для работы моделей ИИ и, как ожидается, будет выпущен в 2025 году. Google, Amazon и Microsoft, например, относительно давно создают собственные процессоры для задач, связанных с ИИ.
Стремление к усовершенствованию ИИ происходит в тот момент, когда Meta* сталкивается с давлением со стороны инвесторов, обеспокоенных темпами захвата рынка генеративного ИИ.
Потенциальный рынок программного обеспечения для генеративного ИИ оценивается в 150 млрд долларов, и Meta* стремится получить свою долю в этом прибыльном сегменте.
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