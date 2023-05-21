Владельцы Instagram* создают собственный ИИ-процессор для конкуренции с другими IT-гигантами

Процессор, названный MTIA предназначен для работы моделей ИИ и, как ожидается, будет выпущен в 2025 году. Google, Amazon и Microsoft, например, относительно давно создают собственные процессоры для задач, связанных с ИИ.

Стремление к усовершенствованию ИИ происходит в тот момент, когда Meta* сталкивается с давлением со стороны инвесторов, обеспокоенных темпами захвата рынка генеративного ИИ.

Потенциальный рынок программного обеспечения для генеративного ИИ оценивается в 150 млрд долларов, и Meta* стремится получить свою долю в этом прибыльном сегменте.

*признана в РФ экстремистской и запрещена.