Владельцы iPhone почти никогда не ходят со старыми версиями системы: раскрыта свежая статистика

iOS 16 вышла 12 сентября 2022 года. Сейчас эта версия операционной системы установлена ​​на 68,90% устройств, предыдущая iOS 15 — на 24,82%. Более старые операционные системы стоят всего 7% iPhone.

Отметим, что у свежих версий Android охват традиционно хуже.