Владельцы iPhone почти никогда не ходят со старыми версиями системы: раскрыта свежая статистика

16:46, 09 декабря 2022
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Владельцы iPhone почти никогда не ходят со старыми версиями системы: раскрыта свежая статистикаiOS 16 распространяется быстро
По данным аналитического сайта Mixpanel, iOS 16 уже установлена почти на 70% совместимых устройств. Прошло почти 100 дней с выпуска обновления.
Фото: Unsplash
iOS 16 вышла 12 сентября 2022 года. Сейчас эта версия операционной системы установлена на 68,90% устройств, предыдущая iOS 15 — на 24,82%. Более старые операционные системы стоят всего 7% iPhone.
Отметим, что у свежих версий Android охват традиционно хуже.