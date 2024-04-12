Владельцы принтеров HP выступили против ограничений на картриджи: иск отправлен

В иске утверждается, что обновления HP делают принтеры непригодными для использования, если в них не установлены картриджи самой HP. Это якобы нарушает антиконкурентное законодательство. HP утверждает, что информировала клиентов о своих мерах «динамической безопасности», направленных на предотвращение использования поддельных картриджей.

В опровержении утверждается, что владельцы никогда не соглашались покупать только картриджи HP, а обновления заблокировали их в «дорогостоящей» экосистеме. Они требуют возмещения ущерба и отмены ограничений на использование картриджей.