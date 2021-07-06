Владельцы «Пятёрочки» создали социальную сеть

Наука и технологии
Сегодня в 12:30
Владельцы «Пятёрочки» создали социальную сетьМожно будет даже зарабатывать на платформе
Компания-владелец торговой сети «Пятёрочка» запустила собственную медиаплатформу. Там можно будет найти рецепты, пройти кулинарные мастер-классы, завести блог и даже зарабатывать.
Платформу food.ru в X5 Group называют миксом стандартного сайта с рецептами и социальной сети. Авторы хотят создать полезный и удобный ресурс о еде, собрать в одном месте самые актуальные и выгодные предложения, организовать сообщества по кулинарным интересам.
Медиаплатформа будет включать в себя не только сайт food.ru, но и одноимённое мобильное приложение и сеть пабликов.
Что касается элементов социальной сети, то у зарегистрированных пользователей, например, будет внутренний рейтинг. Они будут иметь различные уровни доступа к обучающему контенту, получать бейджи за достижения. X5 Group обещает, что пользователи смогут вести блоги и даже зарабатывать на платформе.