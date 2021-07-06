Владельцы «Пятёрочки» создали социальную сеть

Платформу food.ru в X5 Group называют миксом стандартного сайта с рецептами и социальной сети. Авторы хотят создать полезный и удобный ресурс о еде, собрать в одном месте самые актуальные и выгодные предложения, организовать сообщества по кулинарным интересам.

Медиаплатформа будет включать в себя не только сайт food.ru, но и одноимённое мобильное приложение и сеть пабликов.

Что касается элементов социальной сети, то у зарегистрированных пользователей, например, будет внутренний рейтинг. Они будут иметь различные уровни доступа к обучающему контенту, получать бейджи за достижения. X5 Group обещает, что пользователи смогут вести блоги и даже зарабатывать на платформе.