Наука и технологии
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Владельцы Tesla смогут следить за окружением электромобиля удалённо через смартфон
Это позволит заметить вовремя что-либо подозрительное
Пользователь Twitter обнаружил, что Tesla намерена внедрить удалённый доступ к камерам автопилота электромобилей. Это значит, что владельцы машин смогут следить за их окружением дистанционно через смартфон.
Благодаря этому, например, можно будет проверить, всё ли в порядке рядом с электрокаром, прежде чем идти к нему. Или заметить подозрительные вещи заранее.
Пока неясно, как именно это будет работать. Обнаруживший функцию в коде прошивки электрокаров пользователь отметил, что стриминг с камеры автопилота потребует около 30 Мб в минуту. Это не будет серьёзно нагружать LTE или 5G соединение.
Также неизвестно, когда нововведение появится в ПО электромобилей. Ранее Илон Маск анонсировал «горячее» обновление в рождественские праздники.