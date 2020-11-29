Владельцы Tesla смогут следить за окружением электромобиля удалённо через смартфон

Благодаря этому, например, можно будет проверить, всё ли в порядке рядом с электрокаром, прежде чем идти к нему. Или заметить подозрительные вещи заранее.

Пока неясно, как именно это будет работать. Обнаруживший функцию в коде прошивки электрокаров пользователь отметил, что стриминг с камеры автопилота потребует около 30 Мб в минуту. Это не будет серьёзно нагружать LTE или 5G соединение.

Также неизвестно, когда нововведение появится в ПО электромобилей. Ранее Илон Маск анонсировал «горячее» обновление в рождественские праздники.