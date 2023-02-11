Владелец AliExpress создаст свой аналог нейросети ChatGPT

На этой неделе Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, Baidu, NetEase и JD.com обнародовали планы по тестированию и запуску собственных сервисов, подобных ChatGPT, в ближайшем будущем.

Началось все с Baidu, которая раскрыла свой план по запуску "бота Эрни" в стиле ChatGPT. После заявления Baidu компания Alibaba сообщила, что проводит внутреннее тестирование инструмента в стиле ChatGPT, не раскрыв при этом подробностей.

Tencent также подтвердила свои планы в области ChatGPT и контента, генерируемого искусственным интеллектом, заявив, что ведутся соответствующие исследования.

Онлайн-ритейлер JD.com заявил, что планирует интегрировать некоторые технологии, лежащие в основе таких приложений, как ChatGPT, например, обработку естественного языка, в свои собственные сервисы.

Игровой гигант NetEase в свою очередь заявил, что изучает возможность внедрения контента, созданного искусственным интеллектом, в свое образовательное подразделение.