Владелец AliExpress создаст свой аналог нейросети ChatGPT

Владелец AliExpress создаст свой аналог нейросети ChatGPTИ не только он
Крупнейшие технологические компании Китая планируют разработать свои собственные аналоги нашумевшего ChatGPT, сообщает Nikkei Asia Review.
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На этой неделе Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, Baidu, NetEase и JD.com обнародовали планы по тестированию и запуску собственных сервисов, подобных ChatGPT, в ближайшем будущем.
Началось все с Baidu, которая раскрыла свой план по запуску "бота Эрни" в стиле ChatGPT. После заявления Baidu компания Alibaba сообщила, что проводит внутреннее тестирование инструмента в стиле ChatGPT, не раскрыв при этом подробностей.
Tencent также подтвердила свои планы в области ChatGPT и контента, генерируемого искусственным интеллектом, заявив, что ведутся соответствующие исследования.
Онлайн-ритейлер JD.com заявил, что планирует интегрировать некоторые технологии, лежащие в основе таких приложений, как ChatGPT, например, обработку естественного языка, в свои собственные сервисы.
Игровой гигант NetEase в свою очередь заявил, что изучает возможность внедрения контента, созданного искусственным интеллектом, в свое образовательное подразделение.