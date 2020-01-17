Владелец AliExpress запустит в России сервис такси

Представители китайской компании, управляющей агрегатором, Didi Chuxing ищут в России главу будущего подразделения. Сообщается, что китайцы уже провели несколько собеседований с кандидатами на место топ-менеджера. Пока точно неизвестно, чем всё-таки будет заниматься офис Didi Chuxing в России. Речь может идти даже об аналитической службе, которая изучит ситуацию на транспортном рынке в стране. На основании анализа компания сможет решить, заходить ли на новый рынок.

Стоит отметить, что Didi Chuxing в 2016 году вытеснила из Китая Uber. О том, что сервис DiDi может появиться и в России, в 2017 заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).