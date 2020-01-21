Владелец Google призвал запретить технологию распознавания лиц

Как утверждает Пичаи, Google полномасштабно не использует данную технологию в своих продуктах. Глава компании считает, что распознавание лиц недобросовестные пользователи могут применять в «гнусных» целях. Поэтому регуляторы по всему миру должны разработать нормативную базу для использования технологии. Пока это не сделано, следует ввести временный запрет.

«Технология может быть использована и сейчас, но возможно, нужно выждать какое-то время, пока мы действительно не поймем, как пользоваться этой технологией», — подытожил Пичаи.

Напомним, Еврокомиссия сейчас думает над вопросом временного запрета распознавания лиц в Евросоюзе.