Наука и технологии
Сегодня 16:34
Владелец Google призвал запретить технологию распознавания лиц
Еврокомиссия уже рассматривает эту возможность
Глава компании Alphabet, владельца Google, Сундар Пичаи заявил, что технологию распознавания лиц следует запретить. По крайней мере до тех пор, пока регуляторы не определятся со всеми рисками, которые технология несёт для человека.
Как утверждает Пичаи, Google полномасштабно не использует данную технологию в своих продуктах. Глава компании считает, что распознавание лиц недобросовестные пользователи могут применять в «гнусных» целях. Поэтому регуляторы по всему миру должны разработать нормативную базу для использования технологии. Пока это не сделано, следует ввести временный запрет.
«Технология может быть использована и сейчас, но возможно, нужно выждать какое-то время, пока мы действительно не поймем, как пользоваться этой технологией», — подытожил Пичаи.
Напомним, Еврокомиссия сейчас думает над вопросом временного запрета распознавания лиц в Евросоюзе.