Владелец Google создал роботов-мусорщиков

Проект лаборатории называется Everyday Robot Project. Создаваемые в его рамках роботы оснащены камерами, которые позволяют им адаптироваться к обстоятельствам. Изображения с них используются для машинного обучения. То есть разработчикам не нужно постоянно прописывать для роботов код.

В арсенале Everyday Robot Project уже есть роботы для сортировки мусора. Они способны разделить сырьё для компоста, захоронения и переработки. И делают это точнее людей. Если люди ошибаются с типом мусора в 20% случаев, то роботы всего в 5%.

Пока роботы проходят испытания и могут совершать ошибки. Но они находятся на стадии ранней разработки, так что всё у автоматов впереди.