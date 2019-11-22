Наука и технологии
Сегодня 18:25
Владелец Google создал роботов-мусорщиков
Они сортируют отходы лучше, чем люди
Научно-исследовательская лаборатория X, принадлежащая владельцу Google — компании Alphabet, создала роботов для выполнения повседневных задач. Они могут, например, сортировать мусор. Причём делают это точнее людей.
Проект лаборатории называется Everyday Robot Project. Создаваемые в его рамках роботы оснащены камерами, которые позволяют им адаптироваться к обстоятельствам. Изображения с них используются для машинного обучения. То есть разработчикам не нужно постоянно прописывать для роботов код.
В арсенале Everyday Robot Project уже есть роботы для сортировки мусора. Они способны разделить сырьё для компоста, захоронения и переработки. И делают это точнее людей. Если люди ошибаются с типом мусора в 20% случаев, то роботы всего в 5%.
Пока роботы проходят испытания и могут совершать ошибки. Но они находятся на стадии ранней разработки, так что всё у автоматов впереди.