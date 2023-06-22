Владелец крупнейшей в мире соцсети согласился выйти на ринг с Илоном Маском

Пост генерального директора запрещенной в России Meta* подтвердил, что это была не шутка. Маск ответил словами «Октагон Вегаса» и упомянул прием, который он называет «Морж», когда он просто ложится на оппонента и ничего не делает.

Насмешки начались после того, как Маск насмехался над Цукербергом в Twitter по поводу готовящегося конкурента соцсети со стороны Meta*.

Маск имеет физическое преимущество над Цукербергом благодаря своим большим размерам, в то время как Цукерберг побеждал на турнирах по джиу-джитсу.

Потенциальный поединок между двумя руководителями компаний-миллиардеров привлек к себе внимание и был бы весьма зрелищным.

*признана в РФ экстремистской и запрещена