Владелец крупнейшей в мире соцсети согласился выйти на ринг с Илоном Маском

Владелец крупнейшей в мире соцсети согласился выйти на ринг с Илоном МаскомЭто было бы зрелищно
Илон Маск и Марк Цукерберг вступили в шутливый (а может и нет) обмен «угрозами» в социальных сетях: Маск предложил провести бой в клетке, Цукерберг вызов принял.
Пост генерального директора запрещенной в России Meta* подтвердил, что это была не шутка. Маск ответил словами «Октагон Вегаса» и упомянул прием, который он называет «Морж», когда он просто ложится на оппонента и ничего не делает.
Насмешки начались после того, как Маск насмехался над Цукербергом в Twitter по поводу готовящегося конкурента соцсети со стороны Meta*.
Маск имеет физическое преимущество над Цукербергом благодаря своим большим размерам, в то время как Цукерберг побеждал на турнирах по джиу-джитсу.
Потенциальный поединок между двумя руководителями компаний-миллиардеров привлек к себе внимание и был бы весьма зрелищным.
*признана в РФ экстремистской и запрещена