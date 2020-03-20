Владелец Nokia выпустил универсальную SIM-карту для путешественников

Сервис назвали HMD Connect. Цена пакета услуг связи в его рамках одинакова вне зависимости от страны, в которой он используется. Стоимость составляет 9,95 евро (примерно 840 рублей).

Вышеупомянутые 120 стран разделены на три зоны. В Зоне 1 за 9,95 евро пользователь получает 1 ГБ данных, в Зоне 2 — 500 МБ, а в Зоне 3 — 250 МБ. Пакет данных действителен в течение 14 дней с момента активации.

Приложение HMD Connect для Android уже доступно в Play Store. Через него можно активировать SIM-карту и управлять пакетами.