Илон Маск, владелец крупнейшего производителя электромобилей признал, что миру нужно больше газа и нефти

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Илон Маск, владелец крупнейшего производителя электромобилей признал, что миру нужно больше газа и нефтиНа фоне введения санкций против России
Илон Маск - человек, чьи компании Tesla и Tesla Solar практически посвятили свое существование конкуренции с бензиновыми автомобилями, нефтью и углем, теперь публично выступает за увеличение добычи нефти и газа.
“Неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа.”, написал в своем Twitter Илон Маск
Очевидно, что это негативно скажется на Tesla, но “зеленые” энергетические решения просто не могут реагировать мгновенно, чтобы восполнить российский экспорт нефти и газа, добавил он в следующем твите девять минут спустя.
Вероятно, он имеет в виду заметную зависимость мира от российских трубопроводов - зависимость, которая не помешала многим правительствам ввести санкции против России после начала специальной военной операции в Украине.
Источник: The Verge