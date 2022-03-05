Илон Маск, владелец крупнейшего производителя электромобилей признал, что миру нужно больше газа и нефти

“Неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа.”, написал в своем Twitter Илон Маск

Очевидно, что это негативно скажется на Tesla, но “зеленые” энергетические решения просто не могут реагировать мгновенно, чтобы восполнить российский экспорт нефти и газа, добавил он в следующем твите девять минут спустя.

Вероятно, он имеет в виду заметную зависимость мира от российских трубопроводов - зависимость, которая не помешала многим правительствам ввести санкции против России после начала специальной военной операции в Украине.