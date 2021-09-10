Владелец соцсети Facebook начал разработку собственных процессоров

Источник, знакомый с проектом, сообщил, что Facebook разрабатывает процессор, который будет лежать в основе серверов, занимающихся созданием рекомендательной ленты.

Помимо этого, компания хочет разработать чип, который поможет улучшать качество записанный и транслируемых видео в приложении. Новинка будет использоваться для перекодирования видео.

Если разработка чипов окажется успешной, это поможет Facebook уменьшить углеродный след центров обработки данных компании, а также потенциально снизить зависимость от поставщиков микросхем — Intel, Qualcomm и Broadcom.