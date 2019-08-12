Владелец TikTok запустил поисковик, который показывает только провластные сайты

При соответствующем запросе Toutiao Search будет показывать только ссылки на провластные СМИ. Так, журналисты Bloomberg сообщаили, что на запросы, связанные с годовщиной протестов на площади Тяньаньмэнь, поисковик выдаёт только ссылки на материалы с критикой протестующих.

Также Toutiao Search отдаёт приоритет ссылкам на страницы собственного новостного сервиса ByteDance и контенту TikTok. Рекламы на сервисе пока нет.

Напомним, недавно ByteDance согласилась сотрудничать с Роскомнадзором и локализовать данные пользователей на российских серверах.