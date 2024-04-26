Эти результаты были достигнуты благодаря высоким показателям по всем направлениям. Выручка выросла на 15% в годовом исчислении, что стало самым быстрым ростом с начала 2022 года. Основной рекламный бизнес Google, который испытывал трудности, продемонстрировал признаки роста: продажи рекламы выросли до 61,66 миллиарда долларов.

Но настоящей «звездой» стал Google Cloud. Подразделение облачных вычислений, долгое время находившееся в тени Amazon Web Services и Microsoft Azure, наконец-то вырвалось вперед. Выручка выросла до 9,57 миллиарда долларов, превзойдя ожидания аналитиков и продемонстрировав прогресс в стремлении Google стать «крупнейшим игроком на рынке облачных вычислений».

Вдобавок к этому Alphabet объявила о своих первых в истории дивидендах — выплате 20 центов на акцию. Компания также разрешила выкупить акции на сумму 70 миллиардов долларов, что еще больше укрепило доверие инвесторов.