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Наука и технологии
Опубликовано 26 апреля 2024, 09:21
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Владелица Google — Alphabet — превзошла ожидания аналитиков по прибыли

И объявила о первых в истории дивидендах
Alphabet, материнская компания Google, празднует знаменательный день после того, как ее отчет о прибыли за первый квартал превзошел ожидания аналитиков. В ходе продолжительных торгов акции компании взлетели на 14%, в результате чего рыночная стоимость Alphabet превысила 2 триллиона долларов.
Владелица Google — Alphabet — превзошла ожидания аналитиков по прибыли
© Ferra

Эти результаты были достигнуты благодаря высоким показателям по всем направлениям. Выручка выросла на 15% в годовом исчислении, что стало самым быстрым ростом с начала 2022 года. Основной рекламный бизнес Google, который испытывал трудности, продемонстрировал признаки роста: продажи рекламы выросли до 61,66 миллиарда долларов.

Но настоящей «звездой» стал Google Cloud. Подразделение облачных вычислений, долгое время находившееся в тени Amazon Web Services и Microsoft Azure, наконец-то вырвалось вперед. Выручка выросла до 9,57 миллиарда долларов, превзойдя ожидания аналитиков и продемонстрировав прогресс в стремлении Google стать «крупнейшим игроком на рынке облачных вычислений».

Вдобавок к этому Alphabet объявила о своих первых в истории дивидендах — выплате 20 центов на акцию. Компания также разрешила выкупить акции на сумму 70 миллиардов долларов, что еще больше укрепило доверие инвесторов.

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Alphabet
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#Google
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#акции
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#деньги