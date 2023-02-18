Компанию-владельца .RU-доменов взломали хакеры

GoDaddy обнаружила брешь в системе безопасности в начале декабря 2022 года. Спасибо клиентам, которые сообщили, что их сайты по неизвестной причине используются для перенаправления на случайные домены. Оказалось, что злоумышленники имели доступ к сети компании в течение нескольких лет.

"На основании проведенного нами расследования мы считаем, что эти инциденты являются частью многолетней кампании, проводимой группой хакеров, которая, помимо прочего, установила вредоносное ПО на наши системы и получила части кода, связанные с некоторыми услугами в GoDaddy", - говорится в заявлении хостинговой компании, которая поддерживает около 60 млн доменных имён в крупнейших доменных зонах первого уровня, включая RU.

Компания утверждает, что предыдущие взломы, раскрытые в ноябре 2021 года и марте 2020 года, оказались связаны с этой многолетней кампанией.