Властей США призвали заблокировать переход OpenAI в статус коммерческой компании

OpenAI, основанная как некоммерческая организация в 2015 году, с тех пор добилась огромного успеха благодаря своей модели искусственного интеллекта ChatGPT. Теперь компания стремится перейти на коммерческую структуру, чтобы привлечь инвесторов и финансировать свое дальнейшее развитие. *Meta утверждает, что изменение OpenAI позволит другим компаниям так же использовать некоммерческие преимущества на ранних этапах, а затем переключиться на модели, ориентированные на прибыль, для получения «частных выгод».

Письмо также ставит под сомнение прошлую практику OpenAI, призывая расследовать, не переводила ли она активы в другие организации неправомерно. *Meta поддерживает текущий судебный процесс Илона Маска против OpenAI, заявляя, что Маск хорошо подходит для представления общественных интересов благодаря своей роли в создании OpenAI.

В ответ OpenAI утверждает, что любая реструктуризация обеспечит «продолжение ее некоммерческой миссии» и «позволит ей масштабировать свою деятельность».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена