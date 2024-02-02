«Властелин колец» помог найти подростка, который «натравливал» спецназ на людей

Во Флориде Филиону предъявлено четыре уголовных обвинения, включая ложные сообщения в правоохранительные органы и незаконное использование двусторонней рации. Его также обвиняют в преследовании людей по признаку расы, религии и др.

В настоящее время Филион находится под стражей без права внесения залога.

Сваттинг — серьезное преступление в США и ряде стран, которое может иметь разрушительные последствия для жертв. Оно может привести к травмам, порче имущества и даже смерти, прецеденты уже были, и не раз.