Власти Австралии потребуют от соцсетей выдавать контакты интернет-провокаторов

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Власти Австралии потребуют от соцсетей выдавать контакты интернет-провокаторовТак хотят бороться с троллями
Австралия готова принять закон, который заставит социальные сети предоставлять подробную информацию о пользователях, которые публикуют клеветнические комментарии.
«Интернет-мир не должен быть диким западом, где боты, фанатики, тролли и другие анонимно ходят вокруг и могут навредить людям», — сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (Scott Morrison).
Новый закон предусматривает введение механизма подачи жалоб. Любой, кто подумает, что оклеветали, затроллили или запугали в социальных сетях, сможет потребовать, чтобы платформа удалила материал. Если контент не будет удалён, суд может вынудить соцсеть предоставить данные об авторе.
Недавно Верховный суд Австралии признал, что медиа несут ответственность за комментарии и сообщения, оставленные на их публичных страницах и форумах.
Источник: Reuters