Власти Австралии потребуют от соцсетей выдавать контакты интернет-провокаторов

«Интернет-мир не должен быть диким западом, где боты, фанатики, тролли и другие анонимно ходят вокруг и могут навредить людям», — сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (Scott Morrison).

Новый закон предусматривает введение механизма подачи жалоб. Любой, кто подумает, что оклеветали, затроллили или запугали в социальных сетях, сможет потребовать, чтобы платформа удалила материал. Если контент не будет удалён, суд может вынудить соцсеть предоставить данные об авторе.

Недавно Верховный суд Австралии признал, что медиа несут ответственность за комментарии и сообщения, оставленные на их публичных страницах и форумах.