Власти Австралии предупредили врачей об опасности работы с ИИ-агентами

Некоторые клиники просто предлагают пациенту либо соглашаться на ИИ-запись, либо искать другого врача. Опрос показал, что за полтора года доля австралийских врачей, использующих такие инструменты, выросла с 22% до 40%. Как пишут СМИ со ссылкой на правительственные документы, есть опасения по поводу точности записей, приватности и других правил.

Сейчас надзор разбит между несколькими ведомствами. В ближайшие месяцы регулятор решит, относить ли таких агентов к медицинским устройствам, что ввело бы строгий контроль.