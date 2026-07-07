Власти Австралии предупредили врачей об опасности работы с ИИ-агентами

Опубликовано 07 июля 2026, 12:051 мин.
Власти Австралии предупредили врачей об опасности работы с ИИ-агентамиКоторые ведут записи приёма
В Австралии, как и во всем мире, набирают популярность ИИ-агенты, что слушают разговор врача и пациента, а затем сами составляют медицинские заметки. Да, это экономит время врачей, но власти тревожаться.
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Некоторые клиники просто предлагают пациенту либо соглашаться на ИИ-запись, либо искать другого врача. Опрос показал, что за полтора года доля австралийских врачей, использующих такие инструменты, выросла с 22% до 40%. Как пишут СМИ со ссылкой на правительственные документы, есть опасения по поводу точности записей, приватности и других правил.
Сейчас надзор разбит между несколькими ведомствами. В ближайшие месяцы регулятор решит, относить ли таких агентов к медицинским устройствам, что ввело бы строгий контроль.