Наука и технологии
Опубликовано 07 июля 2026, 12:05
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Власти Австралии предупредили врачей об опасности работы с ИИ-агентами

Которые ведут записи приёма
В Австралии, как и во всем мире, набирают популярность ИИ-агенты, что слушают разговор врача и пациента, а затем сами составляют медицинские заметки. Да, это экономит время врачей, но власти тревожаться.
Власти Австралии предупредили врачей об опасности работы с ИИ-агентами

© Ferra.ru

Некоторые клиники просто предлагают пациенту либо соглашаться на ИИ-запись, либо искать другого врача. Опрос показал, что за полтора года доля австралийских врачей, использующих такие инструменты, выросла с 22% до 40%. Как пишут СМИ со ссылкой на правительственные документы, есть опасения по поводу точности записей, приватности и других правил.

Сейчас надзор разбит между несколькими ведомствами. В ближайшие месяцы регулятор решит, относить ли таких агентов к медицинским устройствам, что ввело бы строгий контроль.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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#искусственный интеллект
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#Австралия
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#здоровье
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