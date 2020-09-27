Власти Азербайджана отключили интернет после развития конфликта с Арменией

Власти пояснили, что отключили интернет, чтобы «предотвратить широкомасштабные провокации со стороны Армении». В министерстве призвали граждан Азербайджана проявить понимание в сложившейся ситуации.

Сами пользователи из Азербайджана тоже пишут об ограничениях. Они могут выходить в сеть через VPN, судя по сообщениям в Twitter.

Напомним, утром Армения сообщила, что Азербайджан обстрелял Нагорный Карабах системами «Град». Стороны обвинили друг друга в провокациях. После этого обстреляли город Варденис на территории Армении. В итоге В итоге страна объявила военное положение.