Наука и технологии
Сегодня 17:08
Власти Азербайджана отключили интернет после развития конфликта с Арменией
Боятся провокаций со стороны Армении
Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана заявило, что власти страны ограничили доступ к интернету. Это случилось после утренних военных действий в районе Нагорного Карабаха.
Власти пояснили, что отключили интернет, чтобы «предотвратить широкомасштабные провокации со стороны Армении». В министерстве призвали граждан Азербайджана проявить понимание в сложившейся ситуации.
Сами пользователи из Азербайджана тоже пишут об ограничениях. Они могут выходить в сеть через VPN, судя по сообщениям в Twitter.
Напомним, утром Армения сообщила, что Азербайджан обстрелял Нагорный Карабах системами «Град». Стороны обвинили друг друга в провокациях. После этого обстреляли город Варденис на территории Армении. В итоге В итоге страна объявила военное положение.