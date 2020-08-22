Власти Белоруссии заблокировали более 70 сайтов

Белорусское издание 42.TUT.BY пишет, что сайты попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Отмечается, что у некоторых из этих ресурсов и до блокировки наблюдались проблемы с доступом.

В перечне можно увидеть сайты «Медиазона», The Village, «Еврорадио» и радио «Свобода». В Министерстве информации Республики Беларусь блокировку пока не прокомментировали.

Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты против Александра Лукашенко. С того же дня СМИ сообщают о регулярных проблемах с доступом к интернету в стране.