Наука и технологии
Сегодня 15:06
Власти Белоруссии заблокировали более 70 сайтов
Среди них есть прокси-сервисы
СМИ сообщили, что власти Белоруссии заблокировали более 70 сайтов. В список попали новостные и политические ресурсы, а также VPN-сервисы.
Белорусское издание 42.TUT.BY пишет, что сайты попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Отмечается, что у некоторых из этих ресурсов и до блокировки наблюдались проблемы с доступом.
В перечне можно увидеть сайты «Медиазона», The Village, «Еврорадио» и радио «Свобода». В Министерстве информации Республики Беларусь блокировку пока не прокомментировали.
Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты против Александра Лукашенко. С того же дня СМИ сообщают о регулярных проблемах с доступом к интернету в стране.