Власти Британии лишили кладоискателей права собственности на 60 тонн серебра

Британский Верховный суд вынес решение не в пользу Argentum, присудив серебро Южной Африке, которой оно предназначалось 70 лет назад.

Судно SS Tilawa, потопленное подводной лодкой в 1942 году, перевозило 2 391 серебряный слиток, предназначавшийся для монетного двора Претории. Серебро было вновь обнаружено компанией Argentum Exploration в 2012 году и спасено в ходе секретной операции в 2017 году. Однако американский конкурент Odyssey Marine Exploration при поддержке ЮАР начал судебную тяжбу за сокровища.

Первоначально британский Адмиралтейский суд встал на сторону Argentum, но последующая апелляция позволила Южной Африке претендовать на серебро на основании суверенного иммунитета.

Несмотря на эту неудачу, компания Argentum Exploration, как сообщается, достигла конфиденциального соглашения с властями ЮАР.

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