Власти британии не сообщали об утечки данных граждан два года

Взлом, обнаруженный в октябре прошлого года, позволил «враждебным субъектам» получить доступ к именам и адресам избирателей, зарегистрированных в период с 2014 по 2022 год. Хотя об атаке было сообщено властям в течение 72 часов, общественность была проинформирована лишь недавно.

Остается неясным, были ли злоумышленники связаны с враждебным государством или преступной группировкой. Хотя комиссия заверила, что повлиять на бумажную избирательную систему Великобритании будет непросто, избиратели по-прежнему обеспокоены.

Комиссия проводит расследование, а Управление комиссара по информации призывает пострадавших обращаться за поддержкой.