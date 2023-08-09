Власти британии не сообщали об утечки данных граждан два года

Власти британии не сообщали об утечки данных граждан два годаВсего пострадали 40 млн граждан
В результате кибератаки на Избирательную комиссию Великобритании стали известны данные 40 млн избирателей, что оставалось незамеченным в течение года и скрывалось от общественности еще 10 месяцев, пишет The Guardian.
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Взлом, обнаруженный в октябре прошлого года, позволил «враждебным субъектам» получить доступ к именам и адресам избирателей, зарегистрированных в период с 2014 по 2022 год. Хотя об атаке было сообщено властям в течение 72 часов, общественность была проинформирована лишь недавно.
Остается неясным, были ли злоумышленники связаны с враждебным государством или преступной группировкой. Хотя комиссия заверила, что повлиять на бумажную избирательную систему Великобритании будет непросто, избиратели по-прежнему обеспокоены.
Комиссия проводит расследование, а Управление комиссара по информации призывает пострадавших обращаться за поддержкой.