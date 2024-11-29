Власти Франции вспомнили о запасах йода на случай «ядерного инцидента» на Украине

Опубликовано 29 ноября 2024, 05:151 мин.
Власти Франции вспомнили о запасах йода на случай «ядерного инцидента» на УкраинеФранцузский депутат призывает пересмотреть поставки йода
Депутат французского парламента Бастьен Лашо выразил обеспокоенность по поводу готовности страны к “ядерному инциденту” на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В официальном запросе, направленном правительству, Лашо поставил под сомнение наличие у Франции запасов таблеток йода, необходимых для смягчения радиационного воздействия.
Лашо подчеркнул потенциальную опасность воздействия радиоактивных осадков на население Франции, предупредив о “катастрофических последствиях для здоровья”.
Таблетки йодида калия широко известны своей способностью блокировать поглощение радиоактивного йода щитовидной железой, снижая риск развития рака. Однако эти таблетки эффективны только после “ядерного инцидента”. Преждевременное применение может представлять значительный риск для здоровья.
В письме Лашо к премьер-министру Мишелю Барнье содержится призыв к правительству раскрыть текущие запасы йода и описать меры по защите граждан.