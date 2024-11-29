Власти Франции вспомнили о запасах йода на случай «ядерного инцидента» на Украине

Лашо подчеркнул потенциальную опасность воздействия радиоактивных осадков на население Франции, предупредив о “катастрофических последствиях для здоровья”.

Таблетки йодида калия широко известны своей способностью блокировать поглощение радиоактивного йода щитовидной железой, снижая риск развития рака. Однако эти таблетки эффективны только после “ядерного инцидента”. Преждевременное применение может представлять значительный риск для здоровья.

В письме Лашо к премьер-министру Мишелю Барнье содержится призыв к правительству раскрыть текущие запасы йода и описать меры по защите граждан.