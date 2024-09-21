Власти Индии одобрили строительство собственной космической станции

Премьер-министр Нарендра Моди назвал это «отличной новостью для космического сектора», благодаря которой Индия сможет стать третьей по величине космической державой к 2030-м годам: «Отличные новости для космического сектора! Кабинет министров одобрил первый шаг к созданию станции Bharatiya Antariksh Station (BAS), расширив программу Gaganyaan! Это знаковое решение приближает нас к созданию самодостаточной космической станции к 2035 году и лунной миссии с экипажем к 2040 году!», — пишет Моди в Twitter.

Среди ключевых проектов — программа полетов человека в космос Gaganyaan, полет экипажа которой запланирован на конец 2025 года, и станция Bharatiya Antariksh, строительство которой планируется завершить к 2035 году. Правительство выделило более 1,3 миллиарда долларов на программу Gaganyaan, которая включает в себя финансирование дополнительных испытательных полетов и начального модуля космической станции.

Кроме того, программа NGLV должна произвести прорыв в пусковых возможностях Индии благодаря многоразовой ракете-носителю, которая будет готова к эксплуатации к 2033 году. Программа нацелена на совершенствование как национальных, так и коммерческих миссий.