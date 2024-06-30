Власти Канады дали денег на разработку роборуки для будущего лунного аванпоста

Canadarm3, запуск которого ожидается не ранее 2029 года, будет обладать расширенными возможностями, включая автономное обслуживание и мониторинг с использованием искусственного интеллекта. Система роботизированных рук состоит из двух манипуляторов - меньшего по размеру, основанного на технологии компании Dextre, и более длинного манипулятора длиной 8,5 м, а также приспособления для переноски инструментов для работы на Gateway.

Контракт включает в себя окончательное проектирование, строительство, сборку, интеграцию и тестирование системы. Это важная веха в участии Канады в будущих лунных миссиях в рамках программы NASA. пишут СМИ.