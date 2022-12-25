Власти Китая не поверили в резкий рост заболеваний коронавирусом и прекратили публиковать данные

Комиссия прекратила публикацию ежедневных данных о заболеваемости коронавирусом, поставив под сомнение достоверность информации о резком увеличении случаев заражения.

Теперь информация публикуется Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний в справочных и исследовательских целях, однако частота таких сообщений не уточняется.

Reuters отмечает, что до приостановки публикации ежедневных данных о коронавирусе комиссия не публиковала информацию о смертях от COVID-19 в течение четырех дней.