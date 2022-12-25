Власти Китая не поверили в резкий рост заболеваний коронавирусом и прекратили публиковать данные

Власти Китая не поверили в резкий рост заболеваний коронавирусом и прекратили публиковать данныеСтрана продолжает бороться
Чжэцзян, крупная промышленная провинция Китая, ежедневно сообщала о примерно миллионе новых случаев заражения COVID-19, и ожидается, что в ближайшие дни это число удвоится. А на этом фоне Национальная комиссия по здравоохранению Китая прекратила предоставлять ежедневные данные о заболеваемости, усомнившись в достоверности данных.
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Комиссия прекратила публикацию ежедневных данных о заболеваемости коронавирусом, поставив под сомнение достоверность информации о резком увеличении случаев заражения.
Теперь информация публикуется Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний в справочных и исследовательских целях, однако частота таких сообщений не уточняется.
Reuters отмечает, что до приостановки публикации ежедневных данных о коронавирусе комиссия не публиковала информацию о смертях от COVID-19 в течение четырех дней.