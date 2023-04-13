Власти Китая посоветовали главе Intel "укорениться" в стране

По сообщениям, Гелсингер встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, который подчеркнул необходимость преодоления международными компаниями трудностей и достижения более эффективного глобального сотрудничества. Китайские власти выразили готовность предоставить международным корпорациям новые возможности для ведения бизнеса в стране.

Сообщается также, что гендиректор Intel встретился с министром торговли Ван Вентао, чтобы обсудить стабильность и надежность поставок полупроводниковых компонентов.

Прислушается ли компания к советам китайцев - покажет время. Но, по крайней мере, в США эту идею точно не одобрят, учитывая их попытки ограничить технологическое развитие Китая.