Власти лишили российских пользователей мессенджеров анонимности

С 5 мая мессенджеры обязаны проверять номера, на которые пользователи регистрируют аккаунты. Проверка происходит через операторов связи: сервис обмена сообщениями отправляет им запрос, а они должны подтвердить личность человека в течение 20 минут. Если оператор не отвечает, или у него в базе нет нужных сведений, мессенджер имеет право запретить пользователю обмен сообщениями. В случае смены номера телефона, человек должен снова пройти идентификацию.

Соответствующее постановление правительства было принято 27 октября 2018 года. Оно вступило в силу через 180 дней, согласно правилам.