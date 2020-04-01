Власти Москвы пообещали выдавать смартфоны больным коронавирусной инфекцией

Об этом рассказал глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Его слова приводит издание РБК.

Как говорит Лысенко, приложение «Социальный мониторинг» будут использовать люди с диагностированной коронавирусной инфекцией COVID-19, те из них, кто решил остаться лечиться дома.

Если же у пациента не окажется личного смартфона или он не захочет устанавливать приложение на своё устройство, власти Москвы выдадут ему другой аппарат на время карантина. По завершении девайс нужно будет вернуть властям.

Приложение станет доступно со 2 апреля. Лысенко утверждает, что персональные данные пользователей никуда передаваться не будут. Судя по всему, власти просто будут отслеживать заболевших.