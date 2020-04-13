Наука и технологии
Сегодня 15:09
Власти Москвы заявили об атаке на сайт для выдачи пропусков из-за рубежа
Сайт может быть недоступен
Власти Москвы заявили об атаке на сайт для выдачи пропусков из-за рубежа. Система цифровых пропусков в столице для борьбы с распространением коронавирусной инфекции заработала сегодня, но обязательными разрешения станут со среды, 15 апреля.
Глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко рассказал «Интерфаксу», что система выдачи цифровых пропусков подвергается небывалому количеству хакерских атак. Из-за этого могут наблюдаться проблемы с доступом.
Лысенко считает, что атаки могут быть заказными. «То есть нас очень упорно пытаются сломать», — заявил он.
Издание «Известия», ссылаясь на оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, сообщило, что атака на сайт происходит в том числе из-за рубежа.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в свою очередь, попросил москвичей не тестировать систему без необходимости.
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