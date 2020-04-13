Власти Москвы заявили об атаке на сайт для выдачи пропусков из-за рубежа

Глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко рассказал «Интерфаксу», что система выдачи цифровых пропусков подвергается небывалому количеству хакерских атак. Из-за этого могут наблюдаться проблемы с доступом.

Лысенко считает, что атаки могут быть заказными. «То есть нас очень упорно пытаются сломать», — заявил он.

Издание «Известия», ссылаясь на оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, сообщило, что атака на сайт происходит в том числе из-за рубежа.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в свою очередь, попросил москвичей не тестировать систему без необходимости.

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