Власти начали рассылать владельцам криптовалюты предупреждения

Налоги могут быть различными, в том числе и на прирост капитала. IRS не уточнила, за какие конкретно нарушения держатели криптовалют могут понести ответственность. Сообщается, что служба обеспокоена тем, что люди могут использовать криптовалюту для уклонения от налогов.

Как IRS узнала имена всех держателей криптовалют, остаётся неизвестным. Служба на этот вопрос отвечать не стала. Журналисты предполагают, что данные могли быть получены от криптовалютной биржи Coinbase. Так в марте 2018 года суд обязал её передать налоговой службе информацию о 13 тысячах учётных записей.